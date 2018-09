Mega-Pleite für Island: Schweizer Bundesliga-Stars schießen Überraschungs-Team ab

Die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft ist mit einem Kantersieg gegen Island in die neu geschaffene Nations League gestartet. Die Mannschaft von Trainer Vladimir Petkovic entschied am Samstag in St. Gallen das Duell zweier WM-Teilnehmer mit 6:0 (2:0) für sich. Steven Zuber vom Bundesligisten 1899 Hoffenheim (13. Minute), Gladbachs Denis Zakaria mit seinem ersten Länderspieltor (23.), Xherdan Shaqiri (53.), der Ex-Frankfurter Haris Seferovic (67.), der eingewechselte Debütant Albian Ajeti (71.) und Admir Mehmedi (82.) vom VfL Wolfsburg erzielten die Treffer zum höchsten Pflichtspiel-Sieg der Schweizer seit fast drei Jahren.

Schweiz gegen Belgien in der Nations League

Dritte Mannschaft in der Gruppe A2 ist der WM-Dritte Belgien, der am Freitag ein Testspiel gegen Schottland 4:0 gewonnen hatte und als Favorit auf den Gruppensieg gilt. Dort treten die Schweizer am 12. Oktober an. Am Dienstag steht ein Testspiel in England an.