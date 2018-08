Ist Neuzugang Ugalde bei der TSV Hannover-Burgdorf wertvoller als Mortensen?

Rang fünf klingt erst mal nicht berauschend. Aber die Platzierung beim Sparkassen-Cup in Nordhessen war für die Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf ohnehin zweitrangig. Das Team von Trainer Carlos Ortega befindet sich mitten in der Vorbereitung. Einspielen hat Priorität. Vor allem die Neuzugänge müssen sich ins Team und in die Systeme integrieren.

Dem 26:24-Auftakt-Erfolg am Freitag gegen Gummersbach folgte am Sonnabend in einem hochklassigen Spiel eine 30:33 (15:16)-Niederlage gegen Gastgeber MT Melsungen. Am Sonntag im Spiel um Platz fünf bezwangen die Recken den TBV Lemgo nach hartem Kampf mit 33:29 (16:18).