Italien gegen Schweden live: Die Entscheidung um die WM im Ticker

Alles oder nichts!

Die letzte Hoffnung heißt San Siro. Im legendären Mailänder Stadion soll heute die wohl größte Schmach im italienischen Fußball seit 60 Jahren noch abgewendet werden. „Wir brauchen in Mailand ein Wunder“, schrieb die Zeitung „La Repubblica“ am Sonntag. Topverteidiger Leonardo Bonucci sprach von „dem Spiel unseres Lebens“. Am Montagabend entscheidet sich, ob die Fußballnation Italien sich doch noch für die WM in Russland 2018 qualifizieren kann.

Am Freitag hatte die „Squadra Azzura“ beim Hinspiel in den Play-offs gegen Schweden eine glanzlose Partie hingelegt und 0:1 verloren. Nach der Niederlage gegen die Schweden war die Stimmung zu Hause dementsprechend mehr als mies. „Hässliches Italien“, „halbe Apokalypse“, „am Abgrund“ oder einfach nur „azurblaue Scham“ hieß es in den Zeitungen.

Internationale Pressestimmen: Schweden gegen Italien Die italienischen Zeitungen rechnen mit dem Schlimmsten. Die "La Stampa" schreibt: "Armes Italien, die Blauen wurden von Schweden besiegt. Jetzt ist der Weg zur WM kompliziert." © Screenshot Die "La Gazzetta dello Sport" titelt: "Entscheidung durch Johansson. Jetzt kommt es aufs San Siro an." © Screenshot "Die Beule in sieben Punkten" schreibt die "Corriere della Sera". © Screenshot "Es wird ein kompliziertes Rennen um die WM-Teilnahme", meint die "La Repubblica". © Screenshot Die schwedischen Zeitungen feiern den Sieg. Die "Sport Bladet" schreibt: "Schweden besiegte Italien in der Friends-Arena". © Screenshot "Ein Tor und ein Sieg, der zur WM passt". Das titelt die "Metro Sport. © Screenshot Das "Svenska Dagbladet" meint: "Vorteil Schweden - das Team kann uns zur WM bringen". © Screenshot Die spanische Zeitung "Marca" berichtet: "Schweden schiebt Italien an den Rand des Abgrunds". © Screenshot Die "BILD" macht sich schon Sorgen um die WM-Teilnahme der Italiener. © Screenshot Die "Süddeutsche Zeitung" schreibt von einem Schock, den die Schweden den Italienern verpasst haben. © Screenshot

Die Nation blickt nun in den fußballerischen Abgrund. Schon vor dem Hinspiel hatte Verbandspräsident Carlo Tavecchio ein Verpassen der WM mit einer Apokalypse gleichgesetzt. Kann die Mannschaft den Rückstand gegen Schweden nicht aufholen, ist der viermalige Weltmeister (1934, 1938, 1982, 2006) das erste Mal seit 1958 nicht bei einer WM-Endrunde dabei – damals war die WM ironischerweise in Schweden. Nur die erste Fußball-Weltmeisterschaft überhaupt, 1930 in Uruguay, fand ansonsten ohne die Italiener statt.

Wir schauen das Rückspiel des Knallers um das WM-Ticket mit euch ab 19:45 Uhr im Liveticker!

