Italien gegen Schweden: Playoff im TV, Live-Stream und Ticker schauen

Das Italien-Spiel kostenlos im Stream, TV und Ticker: Gegen Schweden geht es um alles. Eine WM ohne Italien? Das Playoff-Spiel um das vorletzte WM-Ticket in Europa. Wie man die Partie sogar for free im Livestream sehen kann.

Stunden vor der „Apokalypse“ – Im Land des viermaligen Weltmeisters herrscht schon vor der entscheidenden Partie Italien gegen Schweden am Montag (20.45 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) Weltuntergangsstimmung. Erstmals seit 1958 und nach dem 0:1 am Freitagabend in Stockholm durch das Tor von Jakob Johansson (61.) könnte eine WM-Endrunde ohne Italien stattfinden.

Die letzten Kräfte mobilisieren: Italien-Keeper Gianluigi Buffon möchte zum sechsten Mal an einer WM-Endrunde teilnehmen. © imago

„Wenn wir die WM verpassen, käme das einer Apokalypse gleich“, hatte Italiens Fußball-Verbandschef Carlo Tavecchio schon vorab den Teufel an die Wand gemalt. Nach dem schwachen Auftritt der Mannschaft von Trainer Gian Piero Ventura (69) hagelte es Kritik. Die berühmt-berüchtigten italienischen Sport-Tageszeitungen überschlugen sich in Sachen Schuldzuweisungen. Italiens Fußball-Bibel Gazzetta dello Sport (Mailand) weiß, was die Stunde geschlagen hat: „Jetzt kommt es auf San Siro an.“

Internationale Pressestimmen: Schweden gegen Italien Die italienischen Zeitungen rechnen mit dem Schlimmsten. Die "La Stampa" schreibt: "Armes Italien, die Blauen wurden von Schweden besiegt. Jetzt ist der Weg zur WM kompliziert." © Screenshot Die "La Gazzetta dello Sport" titelt: "Entscheidung durch Johansson. Jetzt kommt es aufs San Siro an." © Screenshot "Die Beule in sieben Punkten" schreibt die "Corriere della Sera". © Screenshot "Es wird ein kompliziertes Rennen um die WM-Teilnahme", meint die "La Repubblica". © Screenshot Die schwedischen Zeitungen feiern den Sieg. Die "Sport Bladet" schreibt: "Schweden besiegte Italien in der Friends-Arena". © Screenshot "Ein Tor und ein Sieg, der zur WM passt". Das titelt die "Metro Sport. © Screenshot Das "Svenska Dagbladet" meint: "Vorteil Schweden - das Team kann uns zur WM bringen". © Screenshot Die spanische Zeitung "Marca" berichtet: "Schweden schiebt Italien an den Rand des Abgrunds". © Screenshot Die "BILD" macht sich schon Sorgen um die WM-Teilnahme der Italiener. © Screenshot Die "Süddeutsche Zeitung" schreibt von einem Schock, den die Schweden den Italienern verpasst haben. © Screenshot

Das imposante Giuseppe-Meazza-Stadion im Mailänder Stadtteil San Siro, zuletzt 2016 Kulisse des Champions-League-Finales wird der Schauplatz des Rückspiels sein. Hier schlug die deutsche Mannschaft auf dem Weg zum WM-Titel 1990 unvergessene Fußballschlachten, hier entscheidet sich nun Italiens Schicksal. „San Siro muss das Team an die Hand nehmen“, forderte Coach Ventura nach der Partie in Schweden die Zuschauer auf, die angeschlagene „Squadra Azzurra“ bedingungslos anzufeuern. Sein Versprechen („Italien wird bei der WM-Endrunde in Russland dabei sein“) dürfte nach der Gelbsperre von Mittelfeldspieler Marco Verratti nicht leichter einzulösen sein. Aber: Die Statistik macht Mut. Italien verlor seit 1999 keines seiner 44 Pflicht-Länderspiele vor eigenem Publikum. Schweden verlor hingegen drei seiner letzten vier Auswärtsspiele. Torjäger Marcus Berg (31, früher beim HSV) schwört die „Tre Kronor“ auf das Schlimmste ein: „Ich wusste im Hinspiel, dass es ein Krieg sein würde und es wird auch am Montag einer werden.“

​Wie sehe ich das Spiel Italien gegen Schweden im TV?

Der Sender NITRO überträgt das Spiel Italien gegen Schweden live im Free-TV. Die Übertragung läuft am Montag ab 20.15 Uhr. Kommentator im Giuseppe-Meazza-Stadion: Marco Hagemann. Als Experte blickt Europameister Steffen Freund (47) neben Moderatorin Laura Wontorra auf dieses entscheidende Spiel. Thomas Wagner wird als Field-Reporter auf Stimmenfang gehen.

Gibt es einen Livestream?

Ja. NITRO präsentiert die Partie Italien gegen Schweden in Zusammenarbeit mit TVnow.de in einem kostenpflichtigen Livestream. Das Angebot kann nach einer Testphase von 30 Tagen für 2,99 € monatlich gebucht werden. Auch Streaminganbieter DAZN überträgt das Italien-Spiel live.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Ja. Neukunden des TV-Streaminganbieters DAZN, der die Partie ab 20.15 Uhr mit Kommentator Jan Platte und Experte Moritz Volz überträgt, können Italien gegen Schweden kostenlos im Live-Stream verfolgen. Wer sich bei DAZN neu registriert, erhält einen Freimonat.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Spiel Italien gegen Schweden an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.30 Uhr.

