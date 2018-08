Italien liebt „CristiAMO“: So wird Cristiano Ronaldo von den Gazetten und Juve-Fans gefeiert

Platzsturm: Juve-Fans feiern Superstar Ronaldo

Dank dem populären Neuzugang ist der Saisonbeginn, den die Turiner traditionell in Villar Perosa begehen, für den Traditionsclub ein voller Erfolg. Alle lieben Ronaldo, so scheint es, und die Gazzetta dello Sport verwandelte seinen Vornamen am Montag auf der Titelseite kurzerhand in „CristiAMO“. Nun steht die Feuertaufe in der Serie A an: Am Samstag trifft Juventus auswärts auf Chievo Verona.