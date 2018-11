UEFA Nations League: Italien gegen Portugal live im Online-Stream schauen

Es ist wieder ein besonderes Spiel für Portugals Superstar Cristiano Ronaldo. Der 33-jährige Legionär von Juventus Turin gastiert erstmals nach seinem Wechsel in die Serie A in der Partie Italien gegen Portugal am Samstag (20.45 Uhr) in Mailand auch mit der Nationalmannschaft in seiner neuen Wahl-Heimat.

Länderspiele gegen Italien vor seinem Engagement in Turin machte „CR7“ mit Portugal – bei 154 Partien im Nationaltrikot – tatsächlich nur zwei. Beim 1:0-Erfolg gegen Italien in der Nations League und beim gleichen Resultat 2015 in einem Freundschaftsspiel in Genf stand Ronaldo nicht im Kader.