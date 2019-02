Nach 0:20-Pleite in Skandal-Spiel: Italiens Verband schließt Drittligisten Pro Piacenza aus

Nach dem provozierten Debakel am Sonntag und einer Abstrafung durch den italienischen Fußballverbands FIGC spielt Pro Piacenza nicht mehr in der Profi-Liga Serie C. Der FIGC verkündete am Montagabend den Ausschluss des Vereins. Davor bildete der norditalienische Klub das Schlusslicht der Gruppe A der dritten Liga. Pro Piacenza war am Sonntag beim Spiel gegen AC Cuneo nur mit einer Rumpfmannschaft von sieben Teenagern angetreten und hatte 0:20 verloren. Der Kapitän musste zudem als Trainer fungieren.