Barca-Star Ivan Rakitic denkt an Bundesliga-Rückkehr: "Da müsste man mal Manuel Neuer fragen"

Leonardo Jardim: Der Portugiese mit venezolanischen Wurzeln wäre eine exotische Wahl, aber keinesfalls undenkbar. Der 44-Jährige zählt zu einer jüngeren Trainergeneration und verdiente sich in den vergangenen Jahren in Braga, Piräus, bei Sporting Lissabon und AS Monaco (2014-2018) Lorbeeren und zeigte sich als entwicklungsfähiger Konzepttrainer, der speziell bei den Monegassen einen bleibenden Eindruck hinterließ und die Spielergeneration um Mbappé, Lemar und Bernardo Silva prägte. Ein Vorteil: Jardim kann gut mit jungen Talenten umgehen - ein Umstand, der auch beim FC Bayern gefragt sein sollte. © imago/Thomas Bielefeld