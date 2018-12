Ex-Sturm-Star Ivica Olic hofft auf Rückkehr zum Hamburger SV: "Das wäre klasse"

Er hängt noch immer an "seinem" Hamburger SV: Ivica Olic. Von 2007 bis 2009 und erneut in der Saison 2015/16 ging der ehemalige kroatische Nationalspieler für den derzeitigen Fußball-Zweitligisten auf Torejagd, galt ob seiner kämpferischen Leistungen und insgesamt 31 Treffern in der Hansestadt als Fan-Liebling. Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn ist Olic auf die Trainerbank gewechselt. Als Co-Trainer von Zlatko Dalic zog er mit der kroatischen Nationalmannschaft überraschend ins WM-Finale 2018 ein.

Olic will "Wolf mal über die Schulter schauen"

„Ich habe als kroatischer Assistent sehr viel gelernt, sehr viel Erfahrung gesammelt", sagt der Kroate im Interview mit der Bild. Diesen Job wird er auch in den kommenden beiden Jahren ausüben, sein Vertrag läuft bis 2020. In einer Funktion als Coach-Beobachter kann sich Olic aber auch eine erneute Rückkehr zum HSV vorstellen! "Man lernt natürlich nie aus", betont der 39-Jährige. Er würde "gern beim HSV-Training zuschauen, Herrn (Hannes; Anm. d. Red.) Wolf im kommenden Jahr mal über die Schulter schauen. Das wäre klasse."

Den Weg seines Ex-Klubs nach dem Abstieg in die 2. Liga verfolgt der ehemalige Stürmer immer noch mit großem Interesse und Herzblut. Olic findet es "großartig", dass der HSV als Herbstmeister einen Grundstein für den direkten Wiederaufstieg gelegt hat. „Hamburg hat eine gute Hinserie hingelegt", unterstreicht er. Das liegt aus seiner Sicht nicht zuletzt am Trainerwechsel von Christian Titz zu Hannes Wolf Ende Oktober.

Lobende Worte für Wolf, Lasogga und Hunt

Von den aktuellen Spielern aus dem Kader stellt Olic, der immer noch in Hamburg wohnt, den Kapitän Aaron Hunt besonders heraus. "Du gibst ihm den Ball und er verliert ihn nicht. Seine Übersicht, die Technik, die Schusskraft und Präzision. Ein toller Spieler", sagt der 104-malige kroatische Nationalspieler. Ähnlich äußert er sich auch zu seinem Nachfolger in der HSV-Sturmspitze, Pierre-Michel Lasogga. "Elf Pflichtspieltore sprechen eine klare Sprache", sagt Olic. "Er ist ein fantastischer Strafraumspieler, der in dieser Saison von außen super bedient wird. Wenn er gesund bleiben sollte, was ich ihm und dem HSV wünsche, macht Pierre sicherlich die 20 voll.“