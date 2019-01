Ivo Ilicevic absolviert Medizincheck in Nürnberg: Ex-HSV-Star vor Bundesliga-Rückkehr

Der 1. FC Nürnberg bastelt an einem überraschenden Bundesliga-Comeback: Wie Sport1 und die Bild übereinstimmend berichten, steht Ivo Ilicevic vor einer Rückkehr in die Bundesliga. Während Bild den 32-jährigen Ex-Hamburger auf dem Trainingsgelände des FCN am Valznerweiher erkannte, berichtete Sport1, dass Ilicevic am Mittag seinen Medizincheck absolvierte. Ilicevic spielte zuletzt in Kasachstan, ist Fans der Bundesliga vor allem für seine Zeit beim Hamburger SV (2011 bis 2016) ein Begriff.