J-League: Lukas Podolski schießt Vissel Kobe mit Doppelpack aus der Krise

Mit zwei Treffern hat der ehemalige deutsche Nationalspieler Lukas Podolski die seit Mitte August währende Sieglos-Serie von Vissel Kobe in der J-League beendet. Für den 2:1 (1:0)-Erfolg seiner Mannschaft bei Nagoya Grampus sorgte der 33-Jährige am Samstag praktisch im Alleingang: Podolski brachte Kobe in der 10. Minute auf Vorlage von Andres Iniesta in Führung und schoss in der 85. Minute den Siegtreffer. Es war sein fünftes Saisontor in der japanischen Elite-Liga. Für den Ausgleich der Gastgeber vor 41 000 Zuschauern hatte Keiji Tamada gesorgt (46.).