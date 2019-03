Manchester United plant einem Bericht des Mirror zufolge eine neue Transfer-Offensive bei BVB-Star Jadon Sancho und will den 18-Jährigen angeblich zum teuersten Premier-League-Einkauf aller Zeiten machen. Dafür wäre neben der eher unwahrscheinlichen Zustimmung von Borussia Dortmund ein Angebot jenseits der 105 Millionen Euro, die der englische Rekordmeister im Sommer 2016 für Paul Pogba an Juventus Turin überwies, nötig. Sancho ist bis 2022 an den Bundesliga-Tabellenführer gebunden und hat dem Vernehmen nach keine Ausstiegklausel in seinem Vertrag.