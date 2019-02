Bericht: ManCity zahlte illegale Provision bei Sancho-Deal - Klub wehrt sich

Erhielt der Sancho-Berater eine Provision?

Überdies soll sich ManCity bei Sancho einen weiteren unerlaubten Vorteil verschafft haben. Dem Medienbericht zufolge wurde dem England-Juwel bereits im Zuge seines Wechsel von Watford zu den "Citizens" ein Angebot unterbreitet, dass sich auf seine mögliche Zukunft als Premier-League-Profi bezieht. In einem Schreiben aus dem März 2015, das der Spiegel zitiert, ist zu lesen, welches Gehalt Sancho als späterer Profi erhalten soll - inklusive möglichen Vertragsprämien und etwaigen Boni für Einsätze in der Nationalmannschaft. Diese monetären Anreize sind laut FIFA-Statuten bei Nachwuchsspielern ebenfalls nicht gestattet.

ManCity reagiert: "Versuch, dem Klub zu schaden"

Ein Klub-Anwalt soll daraufhin reagiert haben. In einem Brief forderte er ManCity-Verantwortlichen daraufhin, das an Sanchos Vater adressierte Schreiben so anzupassen, dass nicht mehr von einem "Angebot" gesprochen werden könnte.