Jagd auf Froome beginnt: Die wichtigsten Antworten zur Tour de France 2018

Die 105. Tour de France rollt los: Die bedeutendste Rad-Rundfahrt der Welt wird am Samstag mit einem 201 Kilometer langen und flachen Teilstück von Noirmoutier-en-l’Île nach Fontenay-le-Comte eröffnet. Klingt nach einem Auftakt für die Sprinter um den deutschen Marcel Kittel (Katusha-Alpecin). Doch der stapelt lieber tief: „Dieses Jahr war nicht mein bestes der Karriere, deswegen sehe ich mich auch nicht als Favoriten in den Sprints.“

Ob mit oder ohne deutschen ­Auftaktsieg: Das Wichtigste zum Start der Tour 2018:

Wo geht’s lang?

21 Etappen stehen auf dem Programm, wer von den 176 Fahrern am 29. Juli durch das Ziel in Paris rollt, hat 3351 Kilometer hinter sich gelassen – samt der französischen Alpen und der Pyrenäen. Auch mit dabei: Der Anstieg nach Alpe ­d’Huez und das Kopfsteinpflaster (21,7 Kilometer) von Roubaix (9. Etappe). Die Strecke führt insgesamt durch 36 Departements und liegt bis auf einen kurzen Teil in Spanien (circa 15 Kilometer während der 16. Etappe) komplett in Frankreich. Es gibt zwei Ruhetage und jede Menge Berge: 25 Pässe oder Anstiege und Zieleinfahrten in den Kategorien 2, 1 und HC (Hors Catégorie) sind zu bewältigen.

Hinault zum Tour-Start von Froome: 'Ich würde streiken'

Was ist neu?

2018 bestehen die Teams (22 an der Zahl) nur noch aus acht statt bisher neun Fahrern. Dazu gibt es wieder Zeitgutschriften von drei, zwei und einer Sekunde bei den Zwischensprints der ersten neun Etappen – das Mannschaftszeitfahren (dritte Etappe) ist ausgenommen.

Wer sind die Favoriten?

Kein Duell, kein Dreikampf: Die Favoritenfrage ist spannend wie selten. Den viermaligen Gewinner Christopher Froome (Sky) könnten die Folgen seines fordernden Giro-Sieges und der monatelange Nervenkrieg um seine erhöhten Salbutamol-Werte einholen. Als aussichtsreiche Herausforderer des Briten lauern Vincenzo Nibali (Italien, Bahrain-Merida), Tom Dumoulin (Niederlande, Sunweb) und Romain Bardet (Frankreich, ag2r La Mondiale). Bardet will 33 Jahre nach Bernard Hinault endlich einen Toursieg nach Hause holen, sagt: „Die Tour ist das Rennen, auf das wir uns das ganze Jahr vorbereiten. Und wir nähern uns ihm mit Demut.“ Außenseiterchancen werden Nairo Quintana (Kolumbien), Mikel Landa (Spanien, beide Movistar), Richie Porte (Australien, BMC) und Adam ­Yates (Großbritannien, Mitchelton-Scott) zugeschrieben.

Welche Deutschen gehen an den Start?

Elf Deutsche sind dabei. Angeführt wird die Fraktion von den Sprint-Assen Kittel und An­dré Greipel (Lotto-Soudal) sowie von Zeitfahrspezialist Tony Martin (Ka­tu­sha-Al­pe­cin). Auch mit dabei: Marcus Burghardt (Bora- hansgrohe), Nikias Arndt, Simon Geschke (beide Sunweb), John Degenkolb (Trek-Segafredo), Paul Marten (Lotto NL-Jumbo), Nils Politt, Rick Zabel (beide Katusha-Alpecin) und Marcel Sieberg (Lotto-Soudal).

Die Route: So verläuft die Tour de France 2018. © Getty/Tour de France

Wie sehr beschäftigt die Diskussion um ­Froome das Feld?

Gedopt oder nicht? Degenkolb fürchtet, dass der umstrittene Freispruch für ­Froome die Tour überschatten könnte. „Ich habe ein bisschen Bedenken, dass deswegen Nebenkriegsschauplätze entstehen. Das wäre schade. Wir haben hier genug Stress“, sagt er. ­Froome war bei der Fahrervorstellung in ­Roche-sur-Yon ausgepfiffen worden. Die Affäre um den Sky-Kapitän und deren Ausgang nannte Degenkolb „nicht gerade förderlich für den Radsport“. Am Montag hatte der Weltverband UCI grünes Licht für einen Tourstart ­Froomes erteilt, weil dessen erhöhte Werte des Asthmamittels Salbutamol nicht als Dopingvergehen gewertet worden waren. ­Froome selbst schrieb in einem Beitrag für die Zeitung „Le Monde“: „Irgendein Rennen durch Lüge zu gewinnen wäre für mich eine persönliche Niederlage.“

Wie gut ist die Strecke ­bewacht?

Frankreich setzt 23 000 Polizisten und Gendarmen ein. Ähnlich viele Beamte waren schon in den letzten beiden Jahren beteiligt, um das dreiwöchige Rennen abzusichern. Zudem halten sich wieder Elitepolizisten der Gendarmerie-Spezialeinheit GIGN bereit, um notfalls eingreifen zu können. Nach Angaben des Innenministeriums kommen jedes Jahr zehn bis zwölf Millionen Zuschauer an die Rennstrecke.

Wie hoch ist das Preisgeld?

Die auszuschüttende Gesamtsumme beträgt 2 287 750 Euro. Etappensieger bekommen 11 000 Euro, auch der 20. eines Abschnitts kassiert noch etwas (300 Euro). Der Gesamtsieger erhält 500 000 Euro, der Zweite 200 000, der Dritte 100 000. Auch in der Team-, Sprint-, Berg-, Nachwuchs- und Kämpferischster-Fahrer-Wertung geht es um Extraeinnahmen. In der Regel wandert das Geld jeweils in die Teamkasse und wird aufgeteilt.

Wer überträgt?

Fans können die Tour kostenlos schauen. Die ARD zeigt sie auf dem Spartenkanal One und im Internet auf sportschau.de. Zudem werden große Teile der Etappen im Ersten übertragen. Am Samstag beginnt One um 10.55 Uhr mit der Berichterstattung, das Erste steigt um 13 Uhr ein. Parallel bietet Eurosport umfangreiche Liveberichterstattungen.

