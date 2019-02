Als ,,Tag der Schande" bezeichnet Bild in dieser Woche den 23. September 2018. An diesem Sonntag verlor der Hamburger SV das Hinspiel gegen Jahn Regensburg mit 0:5. Es war die höchste Heimpleite in der 131-jährigen Vereinsgeschichte der stolzen Hanseaten. Zuvor hatte es im Volksparkstadion 1974 ein 0:5 in der Bundesliga und 2015 im DFB-Pokal gegen den FC Bayern ein 0:5 gegeben. Im UEFA-Pokal unterlag man 1980 dem französischen Rekordmeister AS St. Etienne mit dem gleichen Ergebnis. Die Partie Jahn Regensburg gegen Hamburger SV am Sonntag (13.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) ist für den HSV die Chance zur Wiedergutmachung.