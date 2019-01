Der ehemalige Dortmunder und Wolfsburger Bundesliga-Profi Jakub Blaszczykowski eilt seinem in eine finanzielle Notlage geratenen polnischen Ex-Klub Wisla Krakau zu Hilfe. Der 33-Jährige und zwei weitere Investoren wollen dem verschuldeten Verein insgesamt umgerechnet etwa eine Million Euro leihen, wie der ebenfalls an der Rettung beteiligte Unternehmer Jaroslaw Krolewski am Samstag dem Sender TVP Sport sagte. Medienberichten zufolge soll Blaszczykowski, der den VfL Wolfsburg Anfang Januar verlassen hat und derzeit wieder bei Wisla trainiert, zudem bereit sein, zunächst ohne Gehalt zu spielen.