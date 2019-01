Wirbel um James: Der Mittelfeldspieler des FC Bayern nahm am Dienstag nicht am Training des deutschen Rekordmeisters teil. Der Klub teilte zwar via Twitter mit, dass er von Trainer Niko Kovac "einen zusätzlichen freien Tag bekommen" habe. Über die genauen Hintergründe dieser kuriosen Aktion ist bislang aber nichts bekannt. Sie verwundert gerade deshalb, weil der Kolumbianer zum Rückrundenstart bei der TSG Hoffenheim nach seiner Einwechslung in der 78. Minute stark aufspielte, unter anderem den Treffer zum 3:1-Endstand durch Robert Lewandowski einleitete.