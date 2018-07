Berater von Bayern-Star James Rodriguez beendet Spekulationen um Rückkehr zu Real Madrid

James Rodriguez wird wohl auch in der kommenden Saison beim FC Bayern spielen. Die Beratungsagentur (Gestifute) des Kolumbianers bestätigte dem bei ESPN FC, dass Real Madrid keine Möglichkeit habe, den über zwei Jahre laufenden Leihvertrag des Mittelfeldspielers vorzeitig zu beenden und ihn schon in diesem Sommer zurückzuholen. Zuletzt hatten spanische Medien wiederholt darüber berichtet , dass es bei den Königlichen derartige Überlegungen gebe, um den Abgang von Weltfußballer Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin zu kompensieren. Auch James' Stiefvater hatte die Spekulationen angeheizt und verkündet, dass sein Sohn Real "im Herzen" trage .

In München verfolgte man die Gerüchte stoisch - wohlwissend, dass der im vergangenen Sommer abgeschlossene Leihvertrag bis zum Ende der anstehenden Spielzeit läuft. Zudem haben die Bayern die Option, den 27-Jährigen für die festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 42 Millionen Euro zu verpflichten. James bestritt in der vergangenen Saison 39 Pflichtspiele für den Deutschen Meister. Dabei gelangen ihm acht Tore und 14 Vorlagen. Die Bayern-Bosse um Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatten in der Vergangenheit immer wieder angedeutet, dass sie die Kaufoption für den Südamerikaner ziehen wollen.