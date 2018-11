Bericht zu BVB - FC Bayern: Niko Kovac streicht James Rodriguez aus der Startelf 

Jacob Bruun Larsen vs. Franck Ribéry: „Weil Robben ausfällt, muss Ribéry zeigen, was das alte Imperium drauf hat – auch wenn er außer Tritt ist. Bruun Larsen ist abschlussstärker, passt super ins BVB-Konzept. Ginge es nach Form, läge der Däne vorne, in der Kategorie Lebensleistung der Franzose.“ STAND: 8:6.