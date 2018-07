Stiefvater von Bayern-Star James Rodriguez befeuert Gerüchte um Rückkehr zu Real Madrid

Wird James Rodriguez der Erbe des abgewanderten Cristiano Ronaldo bei Real Madrid? Nach Informationen der Marca sei eine vorzeitige Rückkehr des Kolumbianers zu den "Königlichen" denkbar - was auch dem Wunsch des 27-Jährigen entspräche. Nun hat der Stiefvater des WM-Teilnehmers die Gerüchte um einen vorzeitigen Abgang vom FC Bayern noch einmal befeuert.

Real ist "die wichtigste Mannschaft der Welt"

"Er würde sich sehr geschmeichelt fühlen, wenn Real Madrid sich damit beschäftigen würde, ihn zurückzuholen. Er trägt Real in seinem Herzen", kommentierte Juan Carlos Restrepo die Spekulationen um seinen Sohn in einem Interview im Radiosender Cadena SER . James hätte zudem durch den Trainerwechsel bei den Madrilenen bessere Chancen auf einen Stammplatz bei Spaniens Rekordmeister.

"Jetzt gibt es einige Veränderungen mit dem Weggang von Ronaldo und der Ankunft von Lopetegui. Es sieht danach aus, dass auch er attraktiven Fußball spielen lassen will, dadurch könnte mein Sohn bei Real Madrid zu mehr Einsatzzeiten kommen", urteilte Restrepo, der außerdem den spanischen Giganten "die wichtigste Mannschaft der Welt" nannte.

Allerdings: Die Entscheidung über einen möglichen Wechsel liegt allein bei Bayern München. James ist per Leihe noch bis 2019 an den deutschen Rekordmeister gebunden und kann anschließend für eine festgelegte Kaufoption in Höhe von 42 Millionen Euro fest verpflichtet werden. Das weiß auch der Stiefvater des Kolumbianers: "Es gibt noch ein Jahr Vertrag. Er ist verpflichtet, seinen Vertrag zu erfüllen."