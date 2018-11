Drittliga-Profi Jan Löhmannsröben mit neuem Wut-Interview: „Leck mich am Arsch“

Jan Löhmannsröben haut den nächsten Kracher vor der TV-Kamera heraus! Der Spieler des 1. FC Kaiserslautern , der mit seinem „Cornflakes“-Interview Anfang der Saison für Aufregung in Fußball-Deutschland sorgte, rastete nach der jüngsten 0:2-Niederlage seines Teams gegen Energie Cottbus erneut aus.

Das komplette Interview mit Löhmannsröben:

Löhmannsröben spricht Schwachpunkte offen an

Schon zu Beginn des Interviews legte Löhmannsröben den Finger tief in die Wunde und sagte: "Wir haben wie eine U23 gespielt. Wahnsinn, wie wir die Tore bekommen haben – das war blauäugig und einfach scheiße.“

In Person von Thiele (68.), Kühlwetter und Huth (jeweils 73.) vergaben die „Roten Teufel“ beste Chancen zum Ausgleich. „Leck mich am Arsch. Da muss einer reingehen“, sagte der 27-Jährige deutlich verärgert. Stattdessen trafen die Gäste in der 76. Minute durch Lasse Schlüter zum entscheidenden 2:0. „Wenn man sieht, wie andere Teams aus zwei Chancen zwei Tore machen: Warum schaffen wir das nicht?“, fragte er rhetorisch.

Kurz danach wählte er für die mangelnde Chancenauswertung seiner Mannschaft eine ungewöhnliche Formulierung: „Hätte der Hund nicht geschissen, hätte er einen Hasen gehabt.“