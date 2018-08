Nach Drogen-Beichte: Jan Ullrich hat bereits einen Therapie-Platz

Nach der Festnahme auf dem Grundstück seines Nachbarn Til Schweiger und seiner anschließenden Drogen-Beichte kann der frühere Radsport-Star Jan Ullrich seine angekündigte Therapie offenbar sofort beginnen. "Ich habe bereits vor einiger Zeit einen Platz in einer Klinik in Deutschland reserviert. Jan kann dort jederzeit hin. Wir hoffen alle, dass er schnell wieder auf die Beine kommt und werden ihn dabei so gut wie möglich unterstützen", sagte seine Anwalt Wolfgang Hoppe aus Singen der Bild.