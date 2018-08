Nach Drogen-Beichte: Jan Ullrich beginnt Therapie - Til Schweiger verzichtet auf Anzeige

Der frühere Radsport-Star Jan Ullrich wird einem Bericht der Bild zufolge noch in dieser Woche die von ihm angekündigte Therapie beginnen. Nach der Festnahme auf dem Grundstück seines Nachbarn Til Schweiger und seiner anschließenden Drogen-Beichte befindet sich der 44-Jährige inzwischen offenbar auf dem Weg der Besserung. "Ich hatte Freudentränen in den Augen. Mir geht es gerade richtig gut" , sagte Ullrich der Bild nach einem Telefonat mit seinen drei Söhnen, zu denen er nach eigenen Angaben seit Ostern kaum Kontakt hatte.

Ullrich bedankt sich auch bei seinem langjährigen Tour-Rivalen Lance Armstrong für dessen Hilfsangebot - und bei Schweiger. Der Schauspieler hatte die Probleme Ullrichs nach dem Vorfall auf seinem Anwesen auf Mallorca öffentlich gemacht. Auf eine Anzeige verzichtete der 54-Jährige allerdings. Ullrich: "Ein großer Zug von ihm." Schweiger am Dienstag zu Bild: "Ich war heute vor Gericht und habe dort erklärt, dass ich keine Anzeige erstatten möchte und auch keinen Schadensersatz oder Schmerzensgeld haben will. Ich will nur, dass die Näherungsverfügung weiterhin bestehen bleibt. Ich habe gehört, dass er in die Klinik geht. Da bin ich gespannt und wünsche mir das sehr."