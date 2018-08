Jan Ullrich schrieb verstörende Whatsapp-Nachricht an Freunde - Ermittlungen dauern an

Anzeige

Einen Tag bevor Jan Ullrich auf das Grundstück seines Nachbarn Til Schweiger eindrang und nach einer Auseinandersetzung mit dem Schauspieler in Polizei-Gewahrsam genommen wurde, schrieb der frühere Radsport-Star offenbar eine verstörende Whatsapp-Nachricht an seinen Freundeskreis. In der Botschaft, die die Sport Bild am Mittwoch veröffentlichte, rechtfertigt sich Ullrich für seinen Lebenswandel und vergleicht sich mit Rockstars, in deren Karrieren Drogen und Alkohol immer wieder Begleiter waren. Zudem pocht er wiederholt darauf, keinerlei Hilfe zu benötigen.

Er lebe "etwas Rock'n Roll", heißt es in der Kurznachricht, die Ullrich am 2. August verschickte. Er werde bei diesem Lebensstil "medizinisch bestens versorgt" und sei "alle fünf Tage beim Ärztecheck". Wenn er "keine Spitzengesundheitswerte mehr haben sollte", werde er "darauf reagieren". Nach Angaben der Sport Bild seien die Blutwerte des einzigen deutschen Tour-de-France-Siegers, die nach dessen Festnahme auf Mallorca gemessen wurden, allerdings bereits desaströs gewesen. Ullrich in der Whatsapp-Nachricht weiter: "Wäre ich Musiker oder Filmstar würde mein Lebensstil niemanden stören. Johnny Depp, Keith Richards, Billy Idol, Ozzy Osbourne, David Bowie, Iggy Pop... und Jan!"

Ullrich: Ermittlungen wegen versuchten Totschlags

Ullrich befindet sich derzeit in einer Entzugsklinik, um seine Probleme in den Griff zu bekommen. Nach dem Vorfall auf dem Schweiger-Grundstück auf Mallorca hatte sich der 44-Jährige zuletzt auch in Deutschland juristischen Ärger eingehandelt. Unmittelbar vor seinem Therapie-Antritt war er am vergangenen Freitag wegen eines mutmaßlichen Angriffs auf eine Escort-Dame in Frankfurt festgenommen worden. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Körperverletzung: Ex-Radprofi Ullrich festgenommen