Jan Ullrich macht Fortschritte im Entzug: "Mir geht es schon viel besser!"

Endlich gute Nachrichten von Jan Ullrich! Der Aufenthalt in einer Entzugsklinik scheint dem ehemaligen Rad-Star gut zu bekommen . Das berichtet die Bild. Demnach soll sich der Zustand von Ullrich in einem Alkohol- und Drogen-Entzug verbessert haben.

"Mir geht es schon viel besser! Ich fühle mich hier sehr sicher, kann mich ganz auf mich selbst konzentrieren", sagte Ullrich der Bild bei einem Treffen im Hotel in der Nähe der Klinik. Nach den ersten Fortschritten darf der 44-Jährige die Klinik inzwischen sechs Stunden am Tag verlassen.

Ullrich erklärt seinen Drogenkonsum

Vor wenigen Tagen hatte sein Dauerrivale Lance Armstrong Ullrich besucht. Dies habe ihm viel Kraft gegeben, sagte Ullrich. "Als er plötzlich da war, fand ich das richtig geil, super! Lance hat sich brutal reingehauen für mich." Das soll auch in Zukunft so bleiben. "Lance und ich machen zusammen weiter. Im Anschluss an meine Therapie hier in Deutschland fliege ich zu ihm in die USA nach Colorado. Er hat mir eine Klinik vorgeschlagen, wo ich weiter aufgebaut werde und die letzten Giftstoffe aus dem Körper geholt werden. Das wird gut."