Neuer Job: Jan Ullrich will Sucht-Stiftung gründen - Berater kritisiert Freunde

Nach seiner Therapie in der My Way Betty Ford Klinik im bayerischen Bad Brückenau macht Jan Ullrich offenbar den nächsten Schritt zurück ins Leben. Im Gespräch mit der Sport Bild verkündete der Freund und Berater des ehemaligen Tour-de-France-Siegers, Gerd K., dass Ullrich eine Stiftung für Suchtkranke gründen will. Er war selbst in diesem Sommer wegen seiner Drogen- und Alkoholprobleme in Behandlung.