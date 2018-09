Für mehr Einsatzzeiten beim HSV: Jann-Fiete Arp sagt DFB-Team ab!

Seit der U15-Nationalmannschaft hat Nachwuchs-Juwel Jann-Fiete Arp alle Auswahlteams des Deutschen Fußball-Bundes durchlaufen. Jetzt hätte für den Profi vom Hamburger SV eigentlich das Debüt in der U19-Nationalmannschaft angestanden. Doch Arp sagt Trainer Guido Streichsbier ab! Grund: Arp will die Länderspielpause nutzen, um sich in der Profimannschaft des HSV endgültig festzubeißen.

In dieser Saison kam Arp bei den Profis nämlich (noch) nicht über eine Rolle als Ergänzungsspieler hinaus. Lediglich im Pokalspiel beim TuS Erndtebrück durfte er überhaupt Pflichtspielminuten sammeln, in der 2. Bundesliga stand er sogar erst einmal im Kader. Stattdessen musste er mit Einsätzen bei den Amateuren in der Regionalliga Nord Vorlieb nehmen - und zeigte dort eindrucksvoll sein Können: Drei Mal hat der 18-Jährige in drei Spielen bisher getroffen.