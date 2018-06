Bericht: HSV legt Schmerzgrenze für Transfer von Jann-Fiete Arp fest

UEFA-Prognose „50 for the future“: Das sind die Top-Talente 2018!

Arps Vertrag läuft 2019 aus

Zumindest noch für eine Saison. Arp steht in Hamburg bis 2019 unter Vertrag. Trainer Christian Titz hatte sich zuletzt überraschend optimistisch über den möglichen Verbleib des Teenagers geäußert und der Mallorca Zeitung gesagt: „Mein letzter Stand war, dass er bleiben möchte.“ Zudem wies der Coach auf sein „sehr vertrautes Verhältnis“ zu dem Stürmer hin. Schließlich habe dieser schon in der U17 unter ihm gespielt und sei sein Kapitän gewesen. Ob Titz tatsächlich davon ausgeht, dass Arp beim HSV auch verlängern könnte, oder ob sich seine Aussagen ausschließlich auf die kommende Saison bezogen, blieb offen.

Eine mögliche Transfer-Variante: Die Münchner kaufen Arp in diesem Sommer für einen Preis, der ihren Vorgaben nahekommt und verleihen ihn direkt weiter – unter Umständen an den HSV, der es sich wirtschaftlich eigentlich nicht erlauben kann, Arp ohne Ablöse ziehen zu lassen. Große Eigenwerbung konnte Arp in der vergangenen Saison aber noch nicht betreiben: In 18 Pflichtspielen für die Hamburger erzielte er zwei Treffer.