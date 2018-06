So pokern der FC Bayern und der HSV um Top-Talent Jann-Fiete Arp

Im Ablöse-Poker um Top-Talent Jann-Fiete Arp liegen die Vorstellungen des Hamburger SV und des FC Bayern offenbar weiterhin weit auseinander. Nach einem Bericht der Bild haben die Münchner bisher ein Angebot in der Größenordnung von zwei bis 2,5 Millionen Euro vorgelegt. Dem HSV ist dies deutlich zu wenig. In den vergangenen Monaten war über eine Forderung in Höhe von mindestens acht Millionen Euro spekuliert worden. Problem aus Sicht der Hamburger: Nach seinem Raketen-Start mit zwei Toren in den ersten drei Bundesliga-Spielen blieb der Stürmer in den 15 folgenden Einsätzen bis Saisonende ohne Treffer. Dies dürfte sich auch auf die zu erzielende Ablöse auswirken.