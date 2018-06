Japan gegen Senegal: Duell der früheren und zukünftigen Spieler von Hannover 96

Senegal mit Salif Sané und Mame Diouf

Denn es ist gleich eine ganze Reihe an Kickern beteiligt, die in der jüngeren Vergangenheit für Hannover 96 spielten – oder es demnächst tun werden.

So spielt beim Senegal Salif Sané. Der 96-Publikumsliebling der letzten Jahre verlässt Hannover in diesem Sommer in Richtung Schalke 04. Ebenfalls am Start bei den Afrikanern ist Mame Diouf, der von Januar 2012 bis Sommer 2014 in Hannover spielte. 35 Tore machte er für 96 in 71 Spielen, davon sieben in der Europa League. Mittlerweile steht er bei Stoke City unter Vertrag – von wo nun Kevin Wimmer an den Maschsee wechselt.