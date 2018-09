Andreas Wellinger (Skispringen) - 46.000 Euro/Monat || Noch immer ist Skispringen eine der Königsdisziplinen im Wintersport. Der Olympia-Held gehört dementsprechend zu den Großverdienern im deutschen Team. Allein an Preisgeldern hat der 22-Jährige laut "Bild am Sonntag" in der letzten Saison 77.000 Euro ersprungen. © getty