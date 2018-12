Wenn Jean Todt über Michael Schumacher spricht: "Ich muss fast weinen"

Schumi forever: Die Karriere des Michael Schumacher in Bildern

1987: Michael Schumacher ist als frisch gebackener Kart-Europameister mit 18 Jahren bereit für den nächsten Schritt. In den folgenden Jahren sammelt er unter anderem seine Erfahrungen in der Formel König, Formel Ford und Formel 3, ehe es ihn in die Königsklasse zieht. Der Beginn einer einzigartigen Karriere. ©