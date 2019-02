Kurioses TV-Interview: Ex-Profi lacht lauthals über Augsburg-Neuzugang Jens Lehmann

Es war eine der größten Überraschungen in dieser Woche: Jens Lehmann ist neuer Co-Trainer des FC Augsburg. Der 49-Jährige hat bei den abstiegsgefährdeten Schwaben einen Vertrag über anderthalb Jahre bis zum 30. Juni 2020 unterschrieben - und soll diese nun gemeinsam mit Cheftrainer Manuel Baum aus der Krise führen. „Ich sehe mich als Unterstützer des Trainerteams“, sagte der Ex-Nationalspieler, der unter anderem bei der Heim-WM 2006 das deutsche Tor hütete.

Vergessene und One-Hit-Wonder - 50 ehemalige deutsche Nationalspieler und was aus ihnen wurde Patrick Owomoyela, Benjamin Lauth, David Odonkor und Manuel Friedrich spielten für die deutsche Nationalmannschaft. Wir zeigen, was sie heute machen. Klickt euch durch! ©

Anzeige

Ex-Hertha-Stürmer Axel Krise lacht im TV über die Lehmann-Verpflichtung

Der frühere Nationaltorwart Lehmann soll nach Plan von Baum „Siegermentalität“ und „Erfahrung“ einbringen. Doch die Aufbruchsstimmung in Augsburg kommt offenbar nicht bei jedem so gut an wie beim ehemaligen Nationaltrainer Jürgen Klinsmann, der sich erst kürzlich für Lehmann freute. So sorgte nun der ehemalige Bundesliga-Profi Axel Kruse beim Pay-TV-Sender Sky für ein kurioses TV-Interview. Auf die Frage des Reporters, ob Jens Lehmann Menschen hinter sich bringen und für sich begeistern könne, lachte Kruse (u. a. ehemals Frankfurt und Hertha) lauthals los. Dann sagte der 51-Jährige: "Was ist das für eine Frage? Natürlich nicht."

Kruse zweifelt Lehmann öffentlich an: "Ich habe mich auf jeden Fall gewundert. Dass er Leute hinter sich bringen kann und für sich begeistern kann, das wäre mir neu", so der Ex-U21-Nationalspieler der DDR, der glaubt, dass Lehmann bei Augsburg auch Cheftrainer und damit Baum-Nachfolger werden könnte: "Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, wenn es weiterhin so schlecht läuft für Augsburg."

Kruse-Lacher über Lehmann: Ist das der Grund?

Ob hinter dieser Aussage noch mehr steckt? Im Jahr 1998 prallten der ehemalige Stürmer Kruse, damals in Diensten von Hertha BSC und Schalke-Keeper Jens Lehmann böse zusammen. Kruse blieb mehrere Minuten bewusstlos liegen. Nach dieser Szene und einer anschließenden Verletzung wurde er niemals mehr der alte.

Lehmann spielte in seiner Profilaufbahn für den FC Schalke 04, den AC Mailand, Borussia Dortmund, den FC Arsenal und den VfB Stuttgart. Seit dem Ende seiner Laufbahn arbeitet der 61-malige Nationalspieler als TV-Experte. Profi-Erfahrung im Trainerbereich sammelte Lehmann in der Saison 2017/18 beim FC Arsenal unter dem französischen Kult-Trainer Arsène Wenger. Bei den "Gunners", für die er von 2003 bis 2008 auch 147 Profi-Einsätze verbuchte, war der Elfmeterheld der WM 2006 in der Saison 2017/18 ebenfalls als Assistenz-Coach angestellt.