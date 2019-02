In der Premier League war Jens Lehmann bereits Teil des Trainerteams von Arsène Wenger beim FC Arsenal. Jetzt also auch Bundesliga: Der frühere deutsche Nationaltorhüter wird Co-Trainer beim FC Augsburg und sitzt am Sonntag erstmals auf der Bank. Gegen den FSV Mainz 05 geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Klinsmann: "Er hat immer schon Fragen gestellt"

Der frühere Nationaltrainer Jürgen Klinsmann traut Lehmann eine Trainerkarriere zu. "Als Spieler hat er immer schon Fragen gestellt, ob man das eine oder andere nicht anders machen könnte. Da spürte man, dass er später in Richtung Trainer geht und Verantwortung nicht scheut", sagte Klinsmann Bild. Langfristig traue er Klinsmann auch einen Posten als Cheftrainer zu: "Die Persönlichkeit dazu hat er."