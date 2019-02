Mit tiefer Bestürzung hat der dreimalige Skisprung-Olympiasieger Jens Weißflog auf den Tod seines langjährigen Rivalen Matti Nykänen reagiert. "Ich habe die Nachricht mit Entsetzen aufgenommen", sagte der 54-Jährige zu Sport1: "Er war ein Mensch mit Stärken und Schwächen. Aber das ist auch das, was einen Menschen ausmacht. Er stand zu seinen Schwächen. Ich denke, der überwiegende Teil, der von Matti Nykänen gehört hat, weiß, was er sportlich geleistet hat. Das überwiegt."

Der 55-jährige Nykänen war dem finnischen Magazin Seiska zufolge in der Nacht zu Montag gestorben. Der ehemalige Sportler sei seit einiger Zeit krank gewesen, sagte der Chef des Finnischen Skisprungverbandes Mika Kulmala der Deutschen Presse-Agentur. Weißflog würdigte Nykänen als einer der besten Springer aller Zeiten: "Er gehört zu den fünf Athleten, die die wichtigsten vier Bewerbe im Skispringen gewonnen haben (Olympia, WM, Gesamtweltcup, Tournee, Anm. d. Red.). Zusätzlich Skifliegen. Also er gehört ganz oben hin. Er hat das Skispringen mitgeprägt."

Nykänen mit langer Erfolgsliste

Nykänen zählt zu den größten Skispringern aller Zeiten. Bei Olympia in Sarajewo 1984 und Calgary 1988 gewann er insgesamt viermal Gold und einmal Silber. Viermal holte er sich den Gesamt-Weltcup - das schaffte bislang sonst nur der Pole Adam Malysz. Die Vierschanzentournee gewann er zweimal. In Finnland wurde er 1985 und 1988 zum Sportler des Jahres gewählt. Den ersten seiner 46 Weltcup-Siege sicherte er sich am 30. Dezember 1981 in Oberstdorf, seinen letzten am 1. Januar 1989 in Garmisch-Partenkirchen.