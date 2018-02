Jens Weißflog exklusiv: Andreas Wellinger tritt in meine Fußstapfen. Endlich!

„Was für ein grandioser Ausgang des Wettkampfes. Ich habe mir das Skispringen zu Hause angeschaut. Als klar war, dass Andreas Wellinger Olympiasieger ist, bin auch ich auf und ab gesprungen. Glückwunsch, Andreas! Er tritt damit in meine Fußstapfen. Bei den Winterspielen in Sarajevo habe ich vor 34 Jahren als letzter Deutscher Gold von der Normalschanze gewonnen, vor 24 Jahren in Lillehammer als Letzter Gold von der Großschanze. Gut, dass es jetzt einen Nachfolger gibt – auch wenn es etwas gedauert hat. Ich gönne diese Medaille Andreas von Herzen. Wir haben uns ein paarmal getroffen. Er ist nach außen ein lockerer Typ mit legendärem Witz, aber auf der Schanze sehr fokussiert.