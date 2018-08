Bericht: Manchester United bietet viel zu wenig - Boateng-Wechsel droht zu platzen

Der englische Vizemeister soll ursprünglich zunächst an eine Leihe Boatengs mit anschließender Kaufoption nachgedacht haben , wie es in dem Bericht heißt. Weil der FC Bayern dies ausgeschlossen haben soll, hätten die Red Devils das 25-Millionen-Angebot unterbreitet. United soll demnach nicht finanzkräftig genug sein, um die Ablöse zu bezahlen, die der FC Bayern fordert und auch noch das Gehalt Boatengs zu schultern. Die Gehaltsforderungen des 29-jährigen Innenverteidigers liegen bei 14 Millionen Euro pro Jahr, wie es weiter heißt.

Zieht es Boateng statt United nun zu PSG?

Dadurch, dass der Wechsel zu Manchester United weiter in die Ferne rückt, steigen unterdessen die Chancen von Thomas Tuchel und Paris Saint-Germain. Auch PSG soll nämlich an einer Verpflichtung des Innenverteidigers interessiert sein - und hat anders als die "Red Devils" noch bis zum 31. August Zeit, den Wechsel perfekt zu machen. Am Dienstagmorgen hieß es bereits, dass Boateng selbst einen Wechsel zu Tuchel und PSG bevorzugen würde.