Jerome Boateng erklärt: Deshalb sagte ich Manchester United ab

Er habe sich mit den Anfragen auch beschäftigt, so Boateng: "Nicht aber, weil ich vom FC Bayern unbedingt weg wollte. Es war keine Flucht, sondern der Reiz einer neuen Herausforderung", erklärte er nun in dem Gespräch mit dem Magazin.

Gerade dann, wenn Jérôme Boateng nicht auf dem Platz stehen kann, zeigt er sich oft in extravaganten Outfits in und um die Münchner Allianz-Arena. © Imago/dpa

Persönlicher Anruf bei José Mourinho

Dabei habe er sogar persönlich zum Handy gegriffen und rief ManUnited-Coach José Mourinho vor Ende der Transfer-Periode an. "Ich habe (...) ihm gesagt, dass sein Interesse eine Ehre für mich ist und mich bedankt, dass er sich bei Manchester United so für mich ins Zeug gelegt hat", so der Nationalspieler. In einem "guten Gespräch" habe er ihm gesagt, warum er nicht kommen würde. "Es ist sehr schwer, den FC Bayern zu verlassen. Bei einem Wechsel muss schon alles passen, um diesen Klub zu toppen."