Verhandlungen mit ManUnited? Niko Kovac will Jérôme Boateng beim FC Bayern halten

In den anhaltenden Wechselspekulationen um Jérôme Boateng setzt Trainer Niko Kovac auf einen Verbleib des Nationalspieler beim FC Bayern. Neben Paris St. Germain gilt auch Manchester United als Interessent. Es werde „immer wieder geschrieben, spekuliert. Aber meines Wissens gibt es nichts Neues. Ich würde mir auch wünschen, dass es weiter nichts Neues geben wird“, sagte Kovac nach dem 1:0-Erfolg im Testspiel gegen Englands Rekordmeister am Sonntag .

„Ich habe drei fantastische Verteidiger, alle drei haben Weltformat. Deswegen bin ich froh, dass ich sie habe“, sagte Kovac dem TV-Sender RTL. Nach Informationen von Bild und Sport Bild haben United-Verantwortliche Kontakt zum FC Bayern aufgenommen . „Sie wissen doch ganz genau, dass wir darüber nicht reden“, sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic auf die Frage zum Stand in der Personalie.

Neuer über Boateng: "Er würde fehlen"

Das Transferfenster in England schließt am 9. August. Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, dass Manchester den bei Trainer Jose Mourinho in Ungnade gefallenen Anthony Martial im Tausch für Boateng nach München schicken wolle. Bayern-Boss Karl-Hein Rummenigge wies einen solchen Deal aber zurück. Die Ablöse-Schmerzgrenze für Boateng soll bei 50 Millionen Euro liegen.