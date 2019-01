FC Bayern, DFB, BVB: Jerome Boateng – "Ich will wieder ich selbst sein"

Er hatte es in diesem Jahr nicht leicht. Erst schied der gebürtige Berliner mit der deutschen Nationalmannschaft in der Vorrunde der WM in Russland, dann geriet er mit dem FC Bayern München in eine sportliche Krise. Auch seine persönlichen Leistungen schwankten.

In einem Interview mit der Welt sprach Verteidiger Jerome Boateng nun über seine aktuelle Gefühlswelt und das aus bittere Sport-Jahr 2018 - zumindest in der zweiten Jahreshälfte.

"Es war ein schwieriges Jahr für mich"

"Ich möchte das vergangene Jahr hinter mir lassen", sagt Boateng: "Es war ein schwieriges Jahr für mich, sportlich bin ich hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben und konnte nicht zufrieden sein. Ich habe die Gründe dafür analysiert und werde aus dem Jahr lernen."

Boateng absolvierte in der Bundesliga-Hinserie nur 11 von 17 Partien, vier Mal blieb er ohne Einsatz im Kader, zwei Mal fehlte er verletzt. Doch er blickt positiv in die Zukunft: "Ich möchte negative Einflüsse erst gar nicht mehr zulassen, so was gleich direkt wegblocken und keine Energie auf diese Sachen verschwenden", meint Boateng. "Denn eines ist mir ganz wichtig: Ich will im Kopf wieder freier sein, freier spielen. Ich will als Spieler einfach wieder ich selbst sein. Dieses Leichtfüßige, das absolut Konzentrierte in meinem Spiel will ich unbedingt wieder zu hundert Prozent haben."

Und diese 100 Prozent werden in diesem Jahr auch nötig sein, um doch noch Erfolge feiern zu können. In der Champions League geht es im Achtelfinale gegen den FC Liverpool, im DFB-Pokal muss er mit dem deutschen Rekordmeister in Berlin gegen Hertha BSC ran. Doch vor allem in der Liga soll es noch einmal spannend werden.