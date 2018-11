Jerome Boateng greift Lothar Matthäus an: "Seit wann haben wir Experten in Deutschland?"

Zoff zwischen Jerome Boateng und Lothar Matthäus: Der Abwehr-Star des FC Bayern lässt den Angriff des Rekord-Nationalspielers nicht einfach auf sich sitzen. Matthäus hatte nach der Nicht-Nominierung von Boateng für die aktuellen Länderspiele der DFB-Elf heute gegen Russland (20.45 Uhr/ SPORT BUZZER-Ticker ) und am Montag gegen Holland deutlich gesagt, dass der 30-Jährige in der Nationalmannschaft nicht mehr gesetzt ist. "Es könnte durchaus sein, dass dies eine sehr lange Pause für Jerome Boateng in der deutschen Nationalmannschaft wird, solange Löw dort das Sagen hat", meinte der TV-Experte.

Gerade dann, wenn Jérôme Boateng nicht auf dem Platz stehen kann, zeigt er sich oft in extravaganten Outfits in und um die Münchner Allianz-Arena. © Imago/dpa

Boateng kontert den Angriff von Matthäus mit deutlichen Worten - und stellt den Status des Ex-Nationalspielers in Frage. "Seit wann haben wir Experten in Deutschland? Ich kenne keinen. Für mich ist wichtig, was meine Trainer sagen", sagte der Bayern-Spieler der Hamburger Morgenpost. "Das sind für mich Experten im Fußball, deswegen sind sie ja sehr gute Trainer - und sitzen nicht irgendwo und erzählen etwas, damit sie sich interessant machen können." Eine klare Verbalattacke von Boateng in Richtung Matthäus!