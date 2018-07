Jerome Boateng will weiter für Deutschland spielen und kritisiert Debatte um Mesut Özil

Nach dem Vorrundenaus bei der WM in Russland steht die deutsche Nationalmannschaft vor dem Umbruch. Jerome Boateng will weiter ein Teil des DFB-Teams sein und schließt einen Rücktritt aus. Zudem spricht er über die Diskussionen um Mesut Özil.

Beim letzten, blamablen WM-Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft war Jerome Boateng nicht mit von der Partie. Mit Gelb-Rot gesperrt, verfolgte der Innenverteidiger auf der Tribüne in Kasan, wie die Träume von der Titelverteidigung des amtierenden Weltmeisters gegen Südkorea zerbröckelten. Am Ende gab es ein peinliches 0:2 des DFB-Teams. Damit war Deutschland nicht nur ausgeschieden, sondern verabschiedet sich gar als Letzer einer Gruppe mit drei schlagbaren Gegnern. Eine historische Blamage, nach der viele einen großen Umbruch in der Nationalmannschaft erwarten.

Jerome Boateng: Bin nicht "am Zenit"

Einige gestandene Spieler - die meisten davon waren 2014 mit dabei - könnten ihre Länderspiel-Karriere beenden. Boateng wird allerdings nicht dazugehören. "Das war nie ein Thema für mich", sagt der 29-Jährige in der Welt am Sonntag und schließt einen Rücktritt kategorisch aus. "Ich sehe mich auch noch überhaupt nicht am Zenit meiner Leistungsfähigkeit angekommen", betont der Abwehrspieler, der "unbedingt weiterspielen" möchte.

Welcher Bundestrainer die deutsche Mannschaft in die nächsten Turniere führen soll, ist für Boateng klar: Amtsinhaber Joachim Löw. "Auf jeden Fall" solle der 58-Jährige trotz des WM-Debakels im Amt bleiben, urteilte Boateng, der den Coach verteidigte: Löw habe dem Team "klare Worte und Anweisungen mitgegeben, die wir nicht umgesetzt bekommen haben."

Boateng will "ein starkes Deutschland" repräsentieren

Schon im September steht für das DFB-Team der Start der neuen Nations League an. Ginge es nach dem DFB, dürfte Löw dort den Wiederaufbau des viermaligen Weltmeisters einleiten. Der Verband soll geschlossen hinter den Bundestrainer stehen und glaubt offenbar daran, dass mit Löw der Umbruch gelingt. Boateng möchte im neuen europäischen Turnier "ein anderes Gesicht zeigen". Der Bayern-Profi: "Ich will mit ihnen wieder das Deutschland repräsentieren, das wir kennen. Ein starkes Deutschland, eine starke Nationalmannschaft."

Mit Unverständnis reagierte der 73-malige Nationalspieler indes auf die harte Kritik an Spielmacher Mesut Özil. "Das geht nicht. Mesut ist ein Mensch. Man darf die ganze Kritik nicht an einem ablassen, die ganze Mannschaft ist in der Verantwortung", sagte Boateng. Özil war wegen gemeinsamer Fotos mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hart attackiert worden und galt bei der WM als Symbolfigur des deutschen Scheiterns. "Das mit dem Foto war unglücklich, es war zuletzt eine schwierige Situation für ihn", sagte Boateng. Er sei jedoch dagegen, einzelne Spieler zum Sündenbock auszurufen.