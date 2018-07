FC Bayern erklärt: So läuft der Poker um Jerome Boateng und das ist der Plan mit James Rodriguez

Karl-Heinz Rummenigge hat sich auf der USA-Reise des FC Bayern zu den Kaderplanungen der Münchner geäußert - und das Augenmerk dabei vor allem auf zwei Personalien gerichtet: James Rodriguez und Jerome Boateng. Der mögliche Abgang von Abwehrspieler Boateng zu Paris St. Germain scheint in erster Linie von den finanziellen Konditionen abzuhängen. „Man muss jetzt mal in Ruhe abwarten, ob man am Ende des Tages eine Basis findet, die zu dem Transfer führt“, erklärte der Bayern-Vorstandschef am Dienstagabend (Ortszeit) in Philadelphia. Er sprach davon, dass eine „akzeptable“ Ablösesumme gefunden werden müsse.