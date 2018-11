Jerome Boateng: So denke ich über einen Deutschland-Rücktritt und junge Konkurrenz

Leon Goretzka - ohne Note: Wurde an alter Wirkungsstätte als dritter Einwechselspieler von Löw in der 80. Minute für Sané gebracht. © imago/Jan Huebner

Toni Kroos - Note 3: Weltmeister Nummer drei in der Startelf – und so wertvoll, der Mann. Immer noch unverzichtbar. Schickte die schnellen Stürmer gerne mit seinen Pässen auf die Reise. Am 1:0 beteiligt, beim 2:0 hob er den Ball elegant auf Sané. Allerdings schlichen sich auch Abspielfehler ein. Konnte die entscheidende Flanke vor dem 2:2 nicht verhindern. © imago/Jan Huebner

Nico Schulz - Note 3: Spielte für den in Leipzig verletzt ausgewechselten Hector Linksverteidiger. Gute Vorstöße über den linken Seitenstreifen, mit einigen passablen Flanken im Programm. Eine echte Konkurrenz für Hector in 2019. © dpa

Mats Hummels - Note 4: Oh! Ein Feldspieler-Weltmeister von 2014. Der Innenverteidiger sah in seinem 70. Länderspiel früh Gelb (14.) als er zu spät kam gegen Promes. Klärte viele Situationen routiniert per Kopf. © imago/Schüler

Thilo Kehrer - Note 3: Erster Torschuss nach 27 Sekunden (!). Der Ex-Schalker spielt sich hinten rechts fest, ob er nun Ginter als Hintermann hat oder nicht. Fleißig in der Rückwärtsbewegung, frech nach vorne, auch wenn er in den Schlussminuten nach Reus-Zuckerpass hätte treffen müssen. Die Herbst-Entdeckung von Löw. Patzte kurz vor Schluss beim zweiten Gegentor. © imago/VI Images

Manuel Neuer - Note 4: Der Kapitän auf ehemaligem Territorium. Anders als beim 0:3 in Amsterdam bekam der Torhüter kaum etwas zu tun. Bekam erst nach der Pause mehr zu tun. Zeigte sein Können etwa bei Depays Schuss (78.). Am Ende mit zwei Gegentoren, jeweils war er machtlos. © imago/MIS

"Nie" habe er daran gedacht, nach der verkorksten WM und der jüngsten Nicht-Berücksichtigung durch Bundestrainer Joachim Löw zurückzutreten, erklärte der Innenverteidiger, der auch bei den Bayern nicht unumstritten ist. "Ich will 2020 Europameister werden. Unser Ziel muss es sein, innerhalb der nächsten zwei Jahre wieder etwas aufzubauen." Jeder wisse, dass die Nationalmannschaft einen Umbruch erlebt. Boateng: "Jüngere Spieler müssen Einsatzzeiten bekommen, auch auf meiner Position. Aber am Ende setzt sich die Qualität durch. Wenn ein jüngerer Spieler besser ist, solle er spielen, da werde ich mich sicher nicht beschweren."

Boateng über Rivalen: "Das muss konstant abgerufen werden - deshalb spiele ich auch seit Jahren"

Boateng gibt sich kämpferisch: "Man muss konstant spielen, kann nicht als junger Spieler nach ein, zwei guten Partien denken: Jetzt habe ich die Position auf Dauer. Das muss konstant abgerufen werden. Deshalb spiele ich auch seit Jahren in der Nationalmannschaft und bei Bayern: Ich war konstant und hatte in meiner Karriere wenige Phasen, in denen es nicht so lief." Seine Botschaft ist klar: Erstmal müsst ihr an mir vorbei...