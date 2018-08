Jerome Boateng vom FC Bayern zu PSG? So laufen die Gespräche

Am Donnerstag nehmen die Verhandlungen über die Zukunft von Jerome Boateng offenbar Fahrt auf. Nach Informationen der Bild verhandelt der Berater des Weltmeisters, Ex-Bayern-Manager Christian Nerlinger, am Donnerstag mit Paris Saint-Germain . Eine zeitnahe Entscheidung ist durchaus wahrscheinlich, denn Boateng will dem Blatt zufolge gern zum neuen Verein von Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel wechseln . Verlässt Boateng den FC Bayern ?

Geht der Wechsel schnell über die Bühne?

Boateng hatte zu Beginn der Woche ManUtd-Trainer José Mourinho noch persönlich abgesagt . Der Portugiese wollte den Deutschen unbedingt ins Old Trafford lotsen, hat er doch ein Abwehrproblem und benötigt einen starken Innenverteidiger. Doch Boateng hat sich offenbar bereits für Paris entschieden. Möglich also, dass die Verhandlungen zwischen Nerlinger und PSG-Sportchef Antero Henrique nun schnell über die Bühne gehen.

Jerome Boateng wurde bei Hertha BSC ausbildet und spielte in seiner Karriere für den Hamburger SV, Manchester City und seit 2011 für die Münchner Bayern. In dieser Zeit gewann er mit dem Rekordmeister sechs Mal den Titel in der Bundesliga, wurde dreimal Pokalsieger und gewann die Champions League. In der Bundesliga kam er insgesamt 241 Mal zum Einsatz.