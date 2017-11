Jetzt auch noch Bebou: Das sind die drei 96-Fragezeichen vor dem München-Spiel

Der Einsatz von drei 96-Leistungsträger am Sonnabend bei Bayern München ist fraglich. Ihlas Bebou hat Probleme mit seiner Statik, Martin Harnik ist krank und Salif Sané musste am Dienstag das Training abbrechen. So steht es um die 96-Leistungsträger.