Jetzt bewerben: Kabinentalk beim 1. FC Lok Leipzig

Leipzig. Schon zweimal waren LVZ-Leser und Sportbuzzer -User beim Erstligisten RB Leipzig zum lockeren Gespräch mit Trainer und/oder Spielern im Heiligtum, der Mannschaftskabine, eingeladen. Nun bietet erstmals auch der Regionalligist 1. FC Lok 18 Lesern diese Möglichkeit. Der Kabinentalk im Bruno-Plache-Stadion findet am kommenden Freitag 18 bis ca. 21 Uhr statt. Die telefonische Bewerbung ist an diesem Sonnabend möglich (siehe unten).

Der NOFV gibt Termine für Nachholspiele bekannt

Auf die Probstheidaer wartet übrigens nach sechs wetterbedingten Spielabsagen im März und April ein knüppeldickes Programm. Der NOFV gab am Freitag die Termine für die Nachholspiele bekannt. Demnach hat Lok ab 15. März acht Spiele in 25 Tagen zu absolvieren. Insgesamt stehen in den letzten zwei März-Wochen fünf und im April acht Partien an – eine wahre Knochenmühle.

Den Anfang macht die Partie gegen Altglienicke am Donnerstag (19 Uhr) im Bruno-Plache-Stadion. Drei Tage später (13.30 Uhr) läuft Neustrelitz in Probstheida auf. Am Mittwoch darauf kommt es gegen Nordhausen zum dritten Heimspiel in Folge. Sechs Absagen in einem Winter: Eine vergleichbare Verlegungsflut gab es laut Torwart-Trainer Maik Kischko zuletzt 2010, als wegen besonders strengen Frostes sogar vier Monate nicht gespielt wurde. In der laufenden Serie durfte der Tabellensechste seit dem 13. Dezember nur zweimal aufs Grün und holte dabei ein Pünktchen.