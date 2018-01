JETZT das neue Sportbuzzer-Magazin aus Leipzig ansehen

Leipzig. In der neuen Ausgabe des Sportbuzzer-Magazins wird es handfest. Moderator Norman Baumgartner begrüßt Boxerin Sandra Atanassow. Die Deutsche Meisterin im Federgewicht boxt Anfang Februar in der Brüderhalle um den WBC-Titel International Champ und wird unter anderem über ihre Vorbereitung sprechen. Ebenfalls zu Gast im Studio: LVZ-Chefreporter Guido Schäfer, der seine ganz persönlichen Boxerfahrungen hat und die aktuellen Personalentwicklungen bei RB Leipzig Revue passieren lässt. Weitere Themen der 15-minütigen Sendung: der gestrige Neujahrsempfang des 1. FC Lok Leipzig, alles Wichtige rund um die Partner Pferd und Tipps für das Sportwochenende in der Messestadt.