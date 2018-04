Jetzt die neue Ausgabe des Sportbuzzer-Magazins aus Leipzig ansehen!

Leipzig. Was ist der am schnellsten wachsende Sport des 21. Jahrhunderts? Fußball? Laufen? Baseball? Mitnichten. Paintball heißt die Sportart der Stunde. In der neuen Ausgabe des Sportbuzzer-Magazins ist deshalb neben LVZ-Sportchef Frank Schober auch Philipp Ebert von NiP LE, den "Ninjas in Paintjamas Leipzig", zu Gast. Diesmal bleibt es allerdings nicht beim gemütlichen Plausch im LVZ-Verlagshaus. Moderator Norman Baumgartner hat die Einladung der Jungs und Mädels von NiP LE angenommen und die Trendsportart getestet. Natürlich erfahrt Ihr, wie sich der sonst als Fußballer auf Rasen versierte Kollege geschlagen hat.