Jetzt die neue Ausgabe des Sportbuzzer-Magazins aus Leipzig ansehen!

Freitag, Zeit für eine neue Ausgabe des Sportbuzzer-Magazins aus Leipzig. In dieser Woche begrüßt Moderator Norman Baumgartner neben LVZ-Sportchef Frank Schober Meistergymnastin und Trainerin Jeanette Haage-Zoyke vom TuG Leipzig. Die Rhythmischen Sportgymnasten sind am Wochenende bei der zweiten Vorrunde der Regionalliga Nord am Start und haben sich viel vorgenommen.